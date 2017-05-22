بالتفصيل.. تعرف على شراكات "أرامكو" مع 11 شركة أميركية

وقعت أرامكو السعودية 16 اتفاقية مع 11 شركة أميركية، خلال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأميركي، بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار دولار.

وستوفر هذه الاتفاقيات نحو 14 ألف وظيفة، أهمها مشروع مشترك مع شركة Jacobs Engineering والذي سيتخذ السعودية مقرا له، لتقديم خدمات مهنية في إدارة المشاريع والإنشاءات، ومن المقرر أن يضيف 300 فرصة عمل.

أما المشروع مع " National Oilwell Varco"فسيوفر أجهزة ومعدات حفر، وسينشئ مركزًا تعليميًا لتدريب الفنيين السعوديين على صيانة وتشغيل هذه المعدات، ما سيضيف ألف فرصة عمل.

من جهة أخرى، وقعت أرامكو مذكرتي تفاهم مع جنرال إلكتريك، الأولى لإجراء دراسة جدوى حول حزمة أكبر من الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز، وهو ما سيتيح أمام السعوديين ألفي فرصة عمل، أما الثانية فهي لإجراء تحوّل رقمي لعمليات أرامكو بهدف توفير 4 مليارات دولار في الإنتاجية سنويًا، وهو سيوفر بالمجمل 750 وظيفة في قطاع الصناعة الرقمية.

وستساهم Emerson في التحول الرقمي ضمن عمليات أرامكو، وشركة هانيويل أيضا التي توقعت توفير 200 وظيفة.

وستؤسس شركة Rowan شركة حفر بحري في مدينة رأس الخير، والتي من المتوقع أن تبدأ أعمالها خلال الربع الثاني من العام وأن توفر ألف فرصة عمل.

وستبحث مذكرة التفاهم مع شركة Nabors فرص تحسين وتطوير الخدمات اللوجستية لتوفير أعمال الحفر البري والاستفادة من الخدمات، ما سيخفض بعض التكاليف ويجذب الاستثمارات الأجنبية، ويوفر ألف فرصة عمل.

وستوفر مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع ماكديرموت بهدف توسيع وتطوير الثروة المادية والبشرية للشركة داخل المملكة، 3 الآف فرصة عمل.

ولكن الاتفاقيات الموقعة مع شركات خدمات الحفر ستوفر العدد الأكبر من الوظائف الوطنية، لأنها متعلقة بتوطين خدمات حقول النفط، وهي مع شلمبرجير وهاليبرتون وويذرفورد وبيكر هيوز، بإجمالي 4 الآف و850 وظيفة.

ليصبح إجمالي الوظائف التي ستوفرها أرامكو وحدها نحو 14 ألف وظيفة.