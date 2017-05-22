تحالف مهتم بشراء جزء من "العامة للحبوب السعودية"

نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها، إن تحالف Bunge الأميركية وARASCO مهتم بتقديم عرض لشراء عمليات الطحن التابعة للمؤسسة العامة للحبوب.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم بين Bunge الأميركية التي تعمل بتجارة المنتجات الزراعية والشركة العربية للخدمات الزراعية في السعودية.

وكانت مصادر ذكرت لرويترز في مارس أن تحالفا مكونا من مجموعة المراعي وArcher Daniels Midland مهتم أيضا بالتقدم بعرض لشراء هذه العمليات.

وتأتي خطة بيع عمليات الطحن التابعة للمؤسسة العامة للحبوب، متوافقة مع رؤية 2030 والتي تهتم بخصخصة القطاع الحكومي.