تعرف على الرئيس التنفيذي الجديد لـ"القصيم القابضة"

أعلنت شركة "القصيم القابضة للاستثمار" عن قبول مجلس إدارتها استقالة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد بن فهد العيسى لأسباب شخصية.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إنه قدم الاستقالة بتاريخ 21 مايو 2017 على أن تسري اعتبارا من تاريخ 1 يونيو 2017.

وبينت الشركة أنه تم تكليف مدير الإدارة القانونية المستشار فهد بن أحمد البراك بالقيام بمهام الرئيس التنفيذي، وذلك على أن يبدأ هذا التكليف بداية من تاريخ 1 يونيو 2017 إلى نهاية عام 2017.

وأشارت إلى أن البراك حاصل على درجة الماجستير في القانون التجاري من إنجلترا، مبينة أنه تم منحه كافة الصلاحيات التي تخول له تسيير كافة مجريات العمل خلال الفترة المقبلة.