4 تواريخ هامة في عملية هيكلة رأسمال "أرابتك"

أعلنت "أرابتك" انتهاء التداول بحقوق الملكية يوم أمس، والتي تصدرها الشركة لزيادة رأسمالها بـ1.5 مليار درهم، علماً أن عملية الاكتتاب بزيادة رأس المال ستنتهي في 28 مايو.

بدأ التداول على حقوق الاكتتاب بسعر فلس في الـ15 من شهر مايو، لتقفز إلى 9 فلوس باليوم الأول، لتنهي التداول يوم أمس عند مستويات 6 فلوس، أي سجلت ارتفاعات بنحو 500%.

بعد زيادة رأسمال الشركة في 28 مايو، ستتجه "أرابتك" إلى شطب 4.6 مليار سهم في 8 يونيو، ليصبح الرأسمال الجديد 1.5 مليار درهم في 21 يونيو المقبل.

ودعت الشركة الدائنين لتقديم قائمة بالديون الموثقة بأوراق، على أن يكون الحضور شخصياً لمقر الشركة قبل تاريخ 20 يونيو.

وسجل سهم "أرابتك" قفزة بـ10.77% يوم أمس، على خلفية أخبار ذكرت فوز شركة أرابتك بعقد تشييد برج بقيمة 1.46 مليار درهم في دبي.