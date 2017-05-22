STC: فرص واعدة في عُمان بعد الرخصة الثالثة للمحمول

قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، في مقابلة مع العربية على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في البحر الميت، إن الشركة تجد فرصة مناسبة في السوق العُمانية بعد تقدمها للمنافسة على رخصة الهاتف المحمول الثالثة هناك.

كما تحدث البياري عن مشروع واعد للشركة في مشروع الألياف البصرية.

يذكر أن شركة الاتصالات السعودية قد أعلنت بداية هذا الشهر عن توقيعها لاتفاقية مع وزارة الاتصالات متعلقة بايصال النطاق العريض.

وكانت ذكرت مصادر في مارس الماضي، أن شركتي "STC " وموبايلي قد عينتا مستشارا لدمج عمليات البرجين إما ببيع الأبراج للقطاع الخاص أو من خلال دمج الأبراج التابعة لكل من stc وموبايلي.