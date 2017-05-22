عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق شركات

STC: فرص واعدة في عُمان بعد الرخصة الثالثة للمحمول

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، في مقابلة مع العربية على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في البحر الميت، إن الشركة تجد فرصة مناسبة في السوق العُمانية بعد تقدمها للمنافسة على رخصة الهاتف المحمول الثالثة هناك.

كما تحدث البياري عن مشروع واعد للشركة في مشروع الألياف البصرية.

يذكر أن شركة الاتصالات السعودية قد أعلنت بداية هذا الشهر عن توقيعها لاتفاقية مع وزارة الاتصالات متعلقة بايصال النطاق العريض.

وكانت ذكرت مصادر في مارس الماضي، أن شركتي "STC " وموبايلي قد عينتا مستشارا لدمج عمليات البرجين إما ببيع الأبراج للقطاع الخاص أو من خلال دمج الأبراج التابعة لكل من stc وموبايلي.

كلمات دالّة

#شركة الاتصالات السعودية, #موبايلي, #الأبراج, #القطاع الخاص, #دمج البرجين

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر