أرباح "بايونيرز" المصرية تقفز 40% بالربع الأول

أظهرت القوائم المالية لشركة "بايونيرز" القابضة للاستثمارات المالية، تحقيقها نتائج مالية إيجابية على مستوى القوائم المستقلة وكذلك القوائم المجمعة خلال الربع الأول من العام الجاري.

حيث بلغت أرباح الربع الأول من العام الجاري طبقاً للقوائم المستقلة نحو 73.812 مليون جنيه مقابل نحو 52.411 جنيه للربع الأول لعام 2016، مسجلة ارتفاعاً في إجمالي الأرباح يقدر بنحو 40.8%.

وبلغت أرباح النشاط للربع الأول لعام 2017 طبقاً للقوائم المالية المجمعة نحو 491 مليون جنيه، مقابل 421 جنيهاً للربع الأول لعام 2016 بنسبة زيادة تقدر بنحو 16.62%.

وبلغ صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية للربع الأول لعام 2017 طبقاً للقوائم المالية المجمعة نحو 216.23 مليون جنيه مقابل نحو 206.75 جنيه للربع الأول لعام 2016 بنسبة زيادة تقترب من 5%.

وبلغ نصيب السهم في الأرباح عن الثلاثة أشهر الأولى من عام 2017 طبقاً للقوائم المالية المجمعة نحو 0.27 جنيه.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة بايونيرز القابضة، وليد زكي، إن النتائج تعكس استمرار الأداء المالي الإيجابي للشركة على مدار السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن شركته تمتلك محفظة متنوعة من الاستثمارات في مجالات متنوعة ومازالت رؤيتها المستقبلية لهذه القطاعات إيجابية في ظل التحسن المتوقع للأداء الاقتصادي المصري وفرص النمو المتوافرة بها.

وأوضح أن مجلس الإدارة مستمر دوماً في تطبيق استراتيجية جديدة تستهدف ضمان استمرارية نمو الشركة واقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة.