"باعظيم" تعلن توزيع أرباح نقدية بـ17 % عن عام 2016

أعلنت شركة "باعظيم التجارية" عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 17 % من رأس المال (ما يعادل 1.70 ريال للسهم) عن العام المالي 2016 من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 17.212 مليون ريال.

وأشارت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول" إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 22/5/2017 المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدي مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم إيداع الأرباح في حساباتهم يوم 4/6/2017.

وأعلنت شركة "باعظيم التجارية" الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة سالم بن صالح باعظيم والترخيص بها لعام قادم.

وهي عبارة عن مشتريات بضاعة لفرعي الإمارات وقطر في العام المالي 2016 بقيمة 12,654,501 ريال وبدون شروط تفضيلية.