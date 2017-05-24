اتفاقية بمليار ريال بين "دسر" السعودية وجنرال إلكتريك

وقعت شركة "دسر" السعودية للاستثمارات الصناعية، اتفاقية بمليار ريال مع شركة جنرال إلكتريك لإنشاء مصنع لتوربينات الغاز المتطورة.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ"دسر"، رشيد الشبيلي، أن المشروع سيوفر 200 فرصة عمل مباشرة، و1000 فرصة عمل غير مباشرة بنهاية العام الحالي.

وأضاف أن الهدف الأكبر لمثل هذه المشاريع هو توطين صناعة توربينات الغاز، وتوطين صناعة الطاقة في السعودية، وتحفيز الصناعات الداعمة بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.

وتأتي الاتفاقية هذه ضمن مذكرة تفاهم أوسع نطاقا وقعت العام الماضي، ستصل قيمة المشاريع التي تشملها إلى 4 مليارات ريال بنهاية العام الجاري.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser وصف بول مكيلهيني، الرئيس التنفيذي لخدمات الطاقة في جنرال إلكتريك

من جهته، وصف بول مكيلهيني، الرئيس التنفيذي لخدمات الطاقة في جنرال إلكتريك، المشروع المشترك مع "دسر" بأنه سيعزز تقوية قطاع الطاقة والبيئة المحيطة به في المملكة.

واعتبر مكيلهيني أن المشروع يظهر تطلعات الشركتين، إلى تحقيق أهداف لرؤية السعودية 2030، والقدرة على "إحراز تقدم في النمو الصناعي الرقمي محليا وفي المنطقة والعالم عندما نعمل معا ونعقد الشراكات".