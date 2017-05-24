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السعودية الخليجية:شراء 16 طائرة بوينغ 777 بالربع الثالث

المصدر: دبي - رويترز
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توقع الرئيس التنفيذي لشركة طيران السعودية الخليجية أن تضع الشركة اللمسات الأخيرة على اتفاق لشراء ما يصل إلى 16 طائرة بوينغ 777 بحلول الربع الثالث من العام الحالي.

وكانت بوينغ أعلنت هذا الأسبوع أنها تجري محادثات لبيع طائرات عريضة البدن إلى السعودية الخليجية، لكنها لم تحدد الطراز.

وقال الرئيس التنفيذي للسعودية الخليجية، سامر المجالي، إن الشركة المملوكة ملكية خاصة تستهدف تسلم الطائرات بدءا من عام 2020.

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