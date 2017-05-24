تعرف على شروط التسوية بين "أجيليتي" والحكومة الأميركية

أعلنت شركة "أجيليتي" الكويتية عن التوصل لتسوية للقضية الجزائية المتعلقة بعقود من الحكومة الأميركية، لتوريد المواد الغذائية للجيش الأميركي خلال 2003 وحتى 2010.

وبموجب التسوية المشروطة بتوقيع أجيليتي اتفاقية منفصلة مع وزارة العدل الأميركية لتسوية قضيتها المدنية، وافقت أجيليتي على الاعتراف بمخالفة القوانين الأميركية، وتحديدا بخصوص إحدى فواتير توريد الأغذية دون تحمل أي غرامات جزائية.

كما دخلت الشركة في مفاوضات منفصلة مع وكالة الدفاع اللوجستية لتسوية كافة المطالبات الإدارية الحالية والمحتملة، لحل مشكلة إيقاف أجيليتي من التعاقدات الحكومية الفيدرالية.

وقامت شركة بتوريد أغذية للجيش الأميركي خلال عامي 2003 إلى 2010، بقيمة بلغت 8.5 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أن تسوية الشق الجنائي من القضية، ستتوقف على توقيع اتفاق مع وزارة العدل، بالإضافة إلى وكالة الدفاع اللوجستي.

وأضافت الشركة أنه سيتم السماح لها بالتقدم لمناقصات الحكومة الأميركية، فور دخول هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ.