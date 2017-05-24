"إعمار مولز" تستحوذ على 51% من منصة التسوق "نمشي"

أعلنت شركة "إعمار مولز" عن شرائها حصة 51% من منصة التسوق "نمشي" بقيمة 151 مليون دولار، علماً أن الصفقة دفعت نقداً بالكامل.

وأشارت شركة "إعمار مولز" إلى أنها ستطور "نمشي" بإدخال ماركات جديدة من خلال شراكات استراتيجية.

يذكر أن إعمار مولز قد فشلت بالاستحواذ على "سوق.كوم" قبل شهرين مقابل دفع 800 مليون دولار، لتستحوذ عليها لاحقاً شركة "أمازون".

تجدر الإشارة إلى أن "نمشي" تم إطلاقها عام 2012 وتعمل ضمن مجموعة Global Fashion Group ، وقد بلغت إيرادتها عام 2016 نحو 555 مليون دولار.

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وكانت أعلنت "إعمار مولز"، شركة مراكز التسوق والتجزئة والتي تمتلك "إعمار العقارية" حصة الأغلبية فيها، عن تحقيق أرباح بقيمة 539 مليون درهم خلال الربع الأول من هذا العام.

وسجلت الأرباح نموا طفيفا بلغ 2% عن أرباح الربع المقابل من العام الماضي عندما كانت الأرباح 529 مليون درهم.

وكانت التوقعات تشير إلى أرباح بقيمة 528 مليون درهم.