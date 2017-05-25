الرئيس التنفيذي لـ"دسر": إنتاج أول توربين غاز بـ2018

قال الرئيس التنفيذي لشركة "دسر" رشيد الشبيلي إن الشركة تعمل على تطوير الاستثمارات الصناعية الاستراتيجية في السعودية، وهي مملوكة بنسبة 50% من صندوق الاستثمارات العامة و25% من أرامكو و25% من سابك.

وأوضح الشبيلي في مقابلة مع "العربية" أن دور الشركة لا يقتصر فقط على التمويل بل أيضاً الدخول كشريك استراتيجي في هذه الاستثمارات الصناعية.

وعن الاتفاقية التي وقعتها الشركة مع شركة جنرال إلكتريك بمليار ريال لإنشاء مصنع لتوربينات الغاز المتطورة، قال الشبيلي إن العمليات التشغيلية لهذا المصنع ستبدأ هذا العام، متوقعاً إنتاج أول توربين في العام 2018.

ولفت إلى أن شركة "دسر" تتطلع في المرحلة الثانية إلى تغيير أطر الإنتاج لتلبية الحاجات الإقليمية والدولية، مشدداً على أن العملاء المستهدفين هم شركات الكهرباء وبرامج الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى أن إنشاء مصنع لتوربينات الغاز في المملكة سيكون الأحدث من حيث التقنية والفعالية، مؤكداً أن الهدف هو توطين صناعة الطاقة وخلق وظائف للقطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.