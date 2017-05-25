المصرية للاتصالات توقع اتفاق تجوال محلي مع اتصالات مصر

قال مصدران مطلعان في وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات إن الشركة ستوقع اليوم الخميس اتفاقاً لتقديم خدمات الجيل الثاني والثالث لاتصالات المحمول من خلال اتصالات مصر.

كانت المصرية للاتصالات وقعت في سبتمبر عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول التي تتميز بالسرعة الفائقة في نقل البيانات مقابل 7.08 مليار جنيه. لكنها لم تبدأ بعد في تقديم الخدمة، ولا أي من الشركات العاملة في مصر لعدم حصولهم على الترددات حتى الآن.

وقال أحد المصدرين "سيتم توقيع اتفاق اليوم مع اتصالات مصر على تقديم خدمة التجوال المحلي من خلالها مثلما وقعنا مع أورنج من قبل".

تملك الحكومة المصرية 80% من أسهم المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان وتعد أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في إفريقيا والشرق الأوسط.

بحلول الساعة 9:04 بتوقيت غرينتش جرى تداول سهم المصرية للاتصالات عند 10.25 جنيه بارتفاع 1.48 %.