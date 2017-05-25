الكثيري: حصيلة الطرح ستوظف في مزيد من الاستحواذات

تنطلق الثلاثاء المقبل عملية الاكتتاب المؤسساتي بأسهم شركة الكثيري القابضة، والتي ستدرج لاحقاً في السوق الموازية - نمو.

وقد وافقت "هيئة السوق المالية" في الأيام القليلة الماضية على نشرة الإصدار الخاصة بشركة "الكثيري" القابضة وطرح 819 ألف سهم تمثل 26.1% من أسهمها لغرض الإدراج في السوق الموازية "نمو".

وفي هذا السياق، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة الكثيري القابضة، مشعل الكثيري، في مقابلة مع "العربية" عن تفاؤله بالسوق الموازية- نمو عقب استعدادها لدخول إلى مؤشر الأسواق الناشئة في الفترة المقبلة، ما سيوفر السيولة ويجعل السوق أكثير انفتاحاً على الصناديق الدولية والعالمية.

وكشف أن شركة "الكثيري القابضة" ستوظف حصيلة الطرح في العمليات التشغيلية للشركة وفي زيادة أسطولها، إلى جانب الاستحواذ على العديد من الشركات في القطاع الأمر الذي سيعزز المردود الربحي للشركة.

وأكد أن الشركة استطاعت المحافظة على مبيعاتها المقدرة بنحو 53 ميلون ريال في العام 2015 – 2016، بسبب ما حققته "الكثيري" من عقود مشاريع حيوية ذات قيمة مضافة لاقتصاد المملكة، مثل مترو الرياض ومشاريع البنية التحتية في القواعد العسكرية لوزارة الدفاع.

من جهة أخرى، أشار إلى أن التراجع الحاد الذي شهده قطاع الإنشاءات خلال الفترة الماضية، انعكس إيجاباً على شركة الكثيري على صعيد توفير كلفة المبيعات من 44 مليون ريال عام 2015 إلى 41 مليون ريال في العام 2016، وهذا ما ساعد في استقرار الأرباح والإيرادات.