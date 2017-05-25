"زين" تعين الفرنسي كابيتال مستشارا لتعزيز مركزها المالي

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" تعيين السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي لمساعدة الشركة في بحث مختلف الخيارات المتاحة لمواصلة تعزيز المركز المالي لها.

وبحسب بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال ستعمل على دراسة الخيارات المتاحة والتي قد تتضمن رسملة بعض القروض المالية المترتبة على الشركة أو إصدار أسهم حقوق أولوية أو خفض رأس مال الشركة، كما قد تعتمد الشركة تطبيقا أكثر من خيار من الخيارات المتاحة.

وشددت شركة "زين" على أن هذه الخيارات لا زالت في مراحلها الأولية، حيث لم يتخذ مجلس إدارة الشركة أي قرار بهذا الخصوص.

يذكر أن شركة زين كانت قد أعلنت في 12 إبريل الماضي عن تحقيق صافي أرباح ربعية لأول مرة منذ تأسيسها، مسجلة 45 مليون ريال للربع الأول من 2017، كما أعلنت مسبقا عن اتخاذها خطوات لمعالجة وتحسين مكانتها في السوق وبدأت بعدة مبادرات لتبسيط وتحسين التكاليف.

وستخضع الخيارات المتاحة أعلاه للحصول على الموافقات اللازمة من قبل الشركة والجهات التنظيمية.