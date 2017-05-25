424 شركة تعمل بقطاع التأمين في دبي

بلغ عدد رخص تأسيس شركات التأمين الجديدة الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، خلال الفترة ما بين بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل الماضي، ما يقارب 11 شركة جديدة، ليصل عدد الشركات العاملة في قطاع التأمين بشكل عام في دبي إلى 424 شركة.

وأظهرت بيانات قطاع التسجيل والترخيص التجاري في "اقتصادية دبي" أن هناك 833 نشاطاً تعمل بها 424 شركة تعمل بقطاع التأمين، حيث نجد أن نشاط وسيط تأمين يشكل نحو 192 نشاطاً وبنسبة 23% من إجمالي الأنشطة، ويليه نشاط التأمين من الحوادث والمسؤولية بلغ نحو 108 أنشطة ويشكل نسبة 12.9% من إجمالي الأنشطة، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

ومن ثم إلى التأمين من أخطار النقل البري والبحري والجوي، والذي يأتي في المرتبة الثالثة وشكل نحو 103 أنشطة وبنسبة 12.3% وهكذا لبقية الأنشطة.

وأكدت الدائرة أن قطاع التأمين يعتبر خدمة مستقبلية غير ملموسة على عكس ما هو معروف من السلع المادية والخدمات، حيث أصبح البحث عن الأمان والادخار للمستقبل وما ينطوي عليه من مخاطر من المحددات الرئيسية لقرار وثيقة التأمين، أضف إلى ذلك العديد من المزايا المالية للتأمين عوائد استثمارية، قروض والادخار ومجابهة التضخم.