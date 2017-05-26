عقوبات تحول دون مشاريع "توتال" في إيران

قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال باتريك بويان للصحفيين على هامش الاجتماع السنوي العام لعملاق النفط الفرنسية إن الشركة ما زالت تخطط لاستكمال اتفاق غاز بارس الجنوبي مع إيران قبل الصيف.

وقال بويان إن التوقيع على الإعفاء من عقوبات أميركية ضمن عقبات أخرى مهد الطريق أمام توقيع الاتفاق. وكانت توتال قالت في فبراير إن القرار النهائي بشأن الصفقة يتوقف على تجديد الإدارة الأميركية الجديدة للإعفاء من العقوبات.

أضاف بويان أنه التقى بوزير النفط الإيراني بيجن زنغنه في فيينا على هامش اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).