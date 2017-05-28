إعادة هيكلة جزئية في مؤسسة البترول الكويتية

أصدرت العضو المنتدب للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية، وفاء الزعابي، تعميماً ألغت بموجبه دائرة تطوير الإدارة المالية، بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل في المؤسسة.

وأشارت الزعابي إلى أن أريج البحر ستتولى إدارة الدائرة المالية في المكتب الرئيسي، على أن تكون مسؤولة أمام نائب العضو المنتدب للمالية، بحسب ما ورد في جريدة "الراي" الكويتية.

وعينت الزعابي خلود القديري رئيسة لفريق المقبوضات، وجابر العازمي رئيساً لفريق الحسابات العامة، على أن يكونا مسؤولين أمام مدير الدائرة المالية في المكتب الرئيسي.

ونص التعميم أيضاً على استمرار عبدالمحسن العجمي كمدير دائرة الموازنة والتقارير المالية المجمعة، على أن يكون مسؤولاً أمام نائب العضو المنتدب للمالية.

كما أصبح مهنا المهنا رئيساً لفريق الموازنة والتقارير المالية المجمعة، وسيكون مسؤولاً أمام مدير دائرة الموازنة والتقارير المالية المجمعة.

وقررت الزعابي أن تستمر ريم الجاسم في منصبها مديرة لدائرة الاستثمار والتمويل، على أن تكون مسؤولة أمام نائب العضو المنتدب للمالية، وعينت ميسم الغانم رئيسة لفريق حسابات الخزينة، في حين سيصبح مضحي الشمري رئيساً لفريق الاستثمار والمحافظ المالية، وسيكونون مسؤولين أمام مدير دائرة الاستثمار والتمويل.