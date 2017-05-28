أرامكو وبتروناس تخططان لتشغيل مصفاة مشتركة في 2019

تخطط أرامكو السعودية وشركة بتروناس الوطنية الماليزية لبدء تشغيل المصفاة وحدة تكسير البخار في مجمع التكرير والكيميائيات المملوك بينهما مناصفة في ولاية جوهر في ماليزيا في الربع الأول من عام 2019، في تحالف بلغت قيمته 26.25 مليار ريال (7 مليارات دولار)، حيث قطعت الأعمال الإنشائية في مجمع المصفاة 72%، وفي وحدة تكسير الإثيلين 73%.

ومن المخطط أن يعالج المجمع 300 ألف برميل من النفط الخام ذي المحتوى الكبريتي المرتفع المستورد من منطقة الشرق الأوسط وإنتاج مجموعة كبيرة من المنتجات النفطية المكررة، تشمل البنزين والديزل بالإضافة إلى اللقيم لمجمع البتروكيميائيات لينتج 3.5 طن من المنتجات سنويًا، بحسب ما ورد في صحيفة "الرياض".

في حين ستوفر أرامكو السعودية غالبية حاجة المصفاة من النفط، حيث سوف تبلغ حصة إمدادات النفط السعودي في المصفاة 50 إلى 70%‏، في وقت ستمثل هذه الكمية نسبة كبيرة من التعامل التجاري بين المملكة وماليزيا، في حين يشكل المشروع من الناحية الهندسية والصناعية مجمعاً عالمياً من الطاقة، بينما ستوفر بتروناس الغاز الطبيعي والطاقة والخدمات الأخرى.

ويشمل مشروع مجمع البتروكيميائيات الأساسية وحدة تكسير بخار الإيثيلين بطاقة 1.2 مليون طن سنوياً إلى جانب معمل خاص بالمشتقات، حيث ستسوق الحصة الأكبر من منتجات الوقود في السوق المحلية الماليزية، بينما ستصدر معظم المنتجات البتروكيميائية كالبوليمرات وجلايكول الإثيلين الأحادي.

ويضم المجمع مصفاة ووحدة التكسير ومرافق للبتروكيميائيات والتكرير والمعالجة والتسويق داخل مجمع "بينغيرانغق" المتكامل الذي تعمل عليه شركة "بتروناس" ليكون مركزاً صناعيًا إقليميًّا للنفط والغاز، وسيمهد الطريق نحو آفاق جديدة في التقنية والتنمية الاقتصادية في منطقة جنوب شرق آسيا، إذ سيكون المقر داخل المجتمع الذي يقع جنوبي ولاية جوهور الماليزية على بعد 400 كلم من العاصمة كوالالمبور، وهي منطقة استراتيجية على طرق الملاحة البحرية العالمية، تشمل مساحة تقدر بـ25 كيلو متر مربع.

ويضم المجمع مرافق أخرى مرتبطة، تشمل محطة للتوليد المشترك، ووحدة لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز، ومشروع توريد للمياه غير المعالجة، وفرضة للمياه العميقة، بالإضافة إلى مرافق خدمات مشتركة مركزية.

وتسعى شركتا أرامكو وبتروناس إلى عقد شراكات دولية تعزز موقعيهما للتوسع في أسواق استراتيجية أخرى وإلى منتجات كيميائية ونفطية مكررة تواكب حاجة الطلب العالمي المتنامي من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية المهمة.