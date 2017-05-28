"بتروكيم":بدء تشغيل الإنتاج في مجمع السعودية للبوليمرات

أعلنت شركة "بتروكيم" عن الانتهاء من أعمال الصيانة لمجمع الشركة التابعة لـ "السعودية للبوليمرات"، وبدء تشغيل خطوط الإنتاج اعتبارا من 26 مايو 2017.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن الأثر المالي لهذا التوقف سيظهر في النتائج المالية للربع الثاني من عام 2017، مبينة أنه يصعب تحديد ذلك الأثر في الوقت الحالي.

وكانت أعلنت "بتروكيم" في 11 مايو الجاري عن توقف مؤقت وغير مجدول لمصنع "الشركة السعودية للبوليمرات" والمملوك لها بنسبة 65%، وذلك بسبب انقطاع مفاجئ لإمداد مادة النيتروجين من خارج الشركة، والذي بدوره أدى إلى توقف لوحدات المصنع.