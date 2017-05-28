"STC": الصندوق سيركز على الاستثمار في الشركات الناشئة

أكد الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، "STC" خالد البياري، أن صندوق رأس المال الجريء الذي أطلقته الشركة بـ500 مليون دولار، سيركز على الاستثمار في القطاعات الرقمية والتقنية الواعدة.

وأشار البياري في مقابلة مع "العربية" إلى أن التوجه يكمن بالاستثمار في الشركات الناشئة، خصوصاً في السعودية، مع إمكانية توسعة التواجد والاستثمارات خارج المملكة ولكن على نطاق ضيق.

وقال إن الاستثمار في قطاع التقنية سيسرع عجلة الوصول بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 بتنويع الاقتصاد بعيداً عن الواردات النفطية.

وعن ميزات الصندوق، أوضح البياري أن ميزة صندوق رأس المال الجريء هي القدرة على الاستفادة من أصول الشركة.