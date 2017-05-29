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بلومبرغ: "ميدغلف" تدرس خيارات لعرض أصولها للاستحواذ

المصدر: العربية.نت
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نقلت وكالة "بلومبرغ" أن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التامين التعاوني "ميدغلف" تدرس عرض أصولها للبيع.

وأضافت الوكالة بحسب مصادرها، أن الشركة تدرس مع الذراع الاستثمارية للبنك السعودي الفرنسي تقويم الخيارات الاستراتيجية التي يمكنها الأخذ بها، بحسب ما ورد في "عكاظ".

وقالت المصادر إن شركات تأمين عالمية تسعى لإيجاد موطئ قدم في السوق السعودية وشركات عائلية سعودية قد تكون مهتمة بالاستحواذ على ميدغلف.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن أسهم "ميدغلف" انخفضت هذا العام بنسبة 41%، ما يجعل قيمتها السوقية تقدر بـ425 مليون ريال.

كلمات دالّة

#ميدغلف, #بيع أصول, #عروض استحواذ, #شركات التأمين, #السعودية

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