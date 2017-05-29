دريك آند سكل تخطط لدفع مليار درهم من ديونها بـ4 سنوات

أشارت مصادر مطلعة لـ"رويترز" إلى أن شركة دريك آند سكل تخطط لدفع مليار درهم لسداد جزء من ديونها المتراكمة خلال السنوات الأربع القادمة، من إجمالي ديون تقدر بـ2.6 مليار درهم.

وكان أقر مساهمو شركة "دريك آند سكل" خطة معدلة لإعادة رسملة الشركة، بعد الاعتراضات التي لقيتها الخطة السابقة من صغار المساهمين.

وسيتم تخفيض رأس المال على مرحلتين، الأولى بقيمة 990 مليون درهم، والثانية بـ722 مليون درهم، على أن تتم بعد ذلك زيادة رأس المال بـ500 مليون درهم لصالح تبارك، على أن تكون مدفوعة بالكامل.

وكان لافتاً الخسائر التي تكبدها سهم الشركة منذ بداية العام، حيث وصلت الخسائر إلى 29.79%.