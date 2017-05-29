ماذا يحمل لقاء رئيسَيْ "أرامكو" و"روسنفت" من مفاجآت؟

قالت شركة "أرامكو" على تويتر إن رئيسها التنفيذي، أمين الناصر، التقى بالرئيس التنفيذي لشركة روسنفت الروسية، إيجور سيتشن.



ويأتي الاجتماع بعد اتفاق توصلت إليه منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في الآونة الأخيرة مع منتجين مستقلين لتمديد تخفيضات الإنتاج.



ولم تتطرق أرامكو في ما نشرته في ساعة متأخرة من أمس الأحد على تويتر لتفاصيل بشأن موعد عقد الاجتماع، لكنها قالت إن سيتشن "اطلع على أعمال واستراتيجيات الشركة".



وجذب الطرح العام الأولي لأرامكو المنتظر في 2018 اهتمام شركات نفط من أسواق ناشئة مثل الصين.



وروسنفت هي أكبر شركة نفط مدرجة في العالم من حيث الإنتاج.