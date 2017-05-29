مصر تطلق شركة لرأس المال المخاطر بـ150 مليون جنيه

أعلن وزير التجارة والصناعة في مصر المهندس، طارق قابيل، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إطلاق شركة "مصر لرأس المال المخاطر"، والتي تستهدف تمويل المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها مرة أخرى، حيث يساهم في هذه الشركة مركز تحديث الصناعة وشركة أيادي وبنك الاستثمار القومي وصندوق تحيا مصر وتصل قيمة رأس مال الشركة 150 مليون جنيه.

وقال قابيل إن إنشاء الشركة سيسهم في مواجهة تبعات مرحلة التباطؤ التي مر بها الاقتصاد القومي في أعقاب ثورة يناير 2011 مشيراً إلى أن الشركة ستساهم بصورة مباشرة في استعادة عدد كبير من الشركات المتعثرة لأنشطتها الصناعية من خلال توفير آليات تمويلية قصيرة المدى وتفعيل قنوات التواصل بين الشركات المتعثرة ومركز تحديث الصناعة للحصول على الدعم الفني.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده قابيل مع المهندس هاني توفيق رئيس مجلس إدارة شركة يونيون كابيتال وحضره المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ومينوش عبدالمجيد العضو المنتدب للشركة وغادة الجوهري مدير إدارة تيسير التمويل بمركز تحديث الصناعة.

وأوضح قابيل أن الشركة ستبدأ باكورة عملها بالمصانع التي تم تلقي طلبات تعثرها من خلال مركز تحديث الصناعة حيث بلغ إجمالي الحالات التي استقر الرأي على إمكانية إعادة تشغيلها مرة أخرى إلى 135 حالة تم حل مشاكل 63 شركة وتم إعادتها للتشغيل ومتبق 72 شركة ستقوم شركة مصر لرأس المال المخاطر بدراسة تمويلها وإعادتها للتشغيل مرة أخرى.

ومن جانبه قال هاني توفيق رئيس مجلس إدارة شركة يونيون كابيتال" وهي الشركة المسؤولة عن إدارة شركة مصر لرأس مال المخاطر "إن تأسيس الشركة يمثل خطوة هامة نحو تحريك ملف المصانع المتعثرة واعادة تشغيلها"، مشيراً إلى أنه يجري الحصول على موافقة هيئة سوق المال على إنشاء الشركة حيث من المتوقع أن تصدر في غصون أسبوعين على الأكثر.