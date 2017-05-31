دانة غاز تطالب إقليم كردستان بـ 27 مليار دولار

قفز سهم "دانة غاز" بنسبة 5%، بعد أن أعلنت Pearl Petroleum أنها تقدمت في 12 مايو الجاري، بطلب إلى محكمة أميركية للحصول على التعويضات التي قضت بها محكمة لندن للتحكيم الدولي لصالحها، في القضية التي رفعتها ضد حكومة إقليم كردستان العراق.

وتقدمت الشركة بالطلب بالنيابة عن التحالف الذي يضم أيضاً تحالفا يضم "دانة غاز" و"الهلال للبترول".

كما أعلنت Pearl Petroleum أنها ستتقدم بطلب للحصول على تعويضات إضافية قيمتها 26.5 مليار دولار، في المرحلة الأخيرة من التحكيم التي ستبدأ في سبتمبر المقبل.

وفي المقابل، أصدرت حكومة إقليم كردستان بيانا تعلن فيه أنها ستستمر في الدفاع عن موقفها.