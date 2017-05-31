"سبكيم" تعلن إيقاف مصنع "خلات الفينيل" لأعمال الصيانة

أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" عن القيام بإيقاف مجدول لمصنع خلات الفينيل الأحادي التابع للشركة العالمية لخلات الفينيل، وذلك بهدف إجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن هذا التوقف المدرج ضمن خطة عمل وميزانية الشركة لعام 2017 قد بدأ مساء أمس الثلاثاء، وسوف يستمر لقرابة 3 أسابيع، مبينة أن أعمال الصيانة ستسهم في رفع مستوى الاعتمادية وكفاءة الإنتاج.

وأشارت إلى أن الأثر المالي لهذا التوقف يعتمد على المدة الفعلية للتوقف ومتوسط أسعار المبيعات للمنتجات خلال فترة التوقف، وسيظهر هذا الأثر في نتائج الربع الثاني من عام 2017.

وأوضحت أنه تحقيقاً لالتزاماتها تجاه عملائها فقد تم أخذ جميع الاحتياطات اللازمة للتخفيف من تأثير هذا التوقف على التزاماتها تجاه العملاء.