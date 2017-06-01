مواصلات مصر: نستهدف أصحاب السيارات وسنوفر 3600 وظيفة

قال مدير مشروع الشبكة الذكية بشركة مواصلات مصر عباس مراد في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الشركة تعتزم تقديم خدماتها في مصر عبر أسطول يتكون من 500 حافلة، مستهدفة أصحاب السيارات الخاصة عبر خدمات ذكية ومتطورة.

وأضاف أن الخدمة الذكية والمميزة ستعتمد الدفع الإلكتروني واستخدام الإنترنت، وستتوفر شاشة "إل سي دي" تتضمن معلومات حول زمن الرحلة ووقت الوصول والرحلات المقبلة.

ولفت إلى أن الشركة ستغطي نقاطا كثيرة في القاهرة والجيزة، مشيرا إلى أن هيئة النقل العام في القاهرة تقدم الخدمة لأصحاب الدخول الضعيفة، فيما تستهدف شركته أصحاب السيارات، ما يسهم في تقليل الزحام وخفض استهلاك الوقود.

وأكد أن الشركة تعتزم التوسع في تقديم خدماتها في محافظات أخرى بعد نجاح خدماتها المقدمة في محافظة القاهرة.

وكانت شركة مواصلات مصر قد أعلنت عن تنفيذ مشروع النقل الجماعي الذكي" مصر باص" MISR BUS بقيمة استثمارية تصل إلى مليار جنيه.

جاء ذلك بعد أن استحوذت مجموعة الإمارات الوطنية على 70% من شركة مواصلات مصر.

ويعد مشروع النقل الجماعي الذكي أول المشروعات المشتركة بين الجانبين المصري والإماراتي الذي يعتمد على أول منظومة إلكترونية لإصدار التذاكر الذكية.

وأشار مراد إلى أن المشروع يهدف إلى توفير بديل عملي وحضاري لقائدي المركبات الخاصة بأسعار مناسبة.

يذكر أن مواصلات مصر تستهدف خدمة 8 ملايين راكب خلال عامين ونصف العام بعد انطلاق الخدمة رسميا، ومن المتوقع أن يستوعب المشروع نحو 3600 عامل ومهندس وسائق بمتوسط دخل 4 آلاف جنيه شهرياً.