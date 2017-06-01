موافقة أوروبية على اندماج "بيكر هيوز" و"جنرال إلكتريك"

أعلنت شركتا "بيكر هيوز" و"جنرال إلكتريك" الأميركيتان، أمس الأربعاء، موافقة المفوضية الأوروبية على الصفقة المقترحة بين "بيكر هيوز" وقطاع النفط والغاز التابع لمجموعة "جنرال إلكتريك"، وفقا لقواعد الاندماج الكامل في الاتحاد الأوروبي.

وأكدت الشركتان ثقتهما بأن الصفقة ستحقق فائدة للعملاء والعاملين فيهما والمساهمين ولصناعة النفط والغاز ككل، بحسب ما ورد في صحيفة "الشرق الأوسط".

ومن المنتظر أن تواصل "بيكر هيوز" و"جنرال إلكتريك" العمل بطريقة بناءة مع السلطات الرقابية حتى تتمكنا من إتمام الصفقة خلال أسابيع.

وكانت "جنرال إلكتريك" قد أعلنت في أكتوبر الماضي دخولها في اتفاق لدمج قطاع النفط والغاز لديها في شركة الخدمات النفطية "بيكر هيوز".

وفي ذلك الوقت، قالت الشركتان إنه سيتم تنفيذ الاتفاق من خلال هيكل شراكة بينهما، حيث ستقدم كل من "جي إي أويل آند جاز" و"بيكر هيوز" أصولهما العاملة إلى الكيان الجديد.

وستمتلك "جنرال إلكتريك" 62.5% من هذه الشراكة الجديدة، في حين سيمتلك مساهمو "بيكر هيوز" نسبة 37.5% منها من خلال شركة جديدة مسجلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية.

كما سيحصل مساهمو "بيكر هيوز" على مكافأة مالية مرة واحدة بقيمة 50.‏17 دولار لكل سهم عند إتمام الصفقة.

وستساهم "جنرال إلكتريك" في الشراكة الجديدة بمبلغ 4.‏7 مليار دولار، حيث سيتم استخدامها لتمويل التوزيعات النقدية المقررة لمساهمي بيكر هيوز الحاليين عند إتمام الصفقة.