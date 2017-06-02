روسيا تستبعد المزيد من الخصخصة لشركات النفط والغاز

استبعد مساعد للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إجراء المزيد من الخصخصة لشركات النفط والغاز الروسية.



وأبلغ مستشار بوتين الاقتصادي، أندريه بيلوسوف، الصحافيين على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ، أن مسألة خصخصة المزيد من شركات النفط بما في ذلك جازبروم وروسنفت ليست على جدول الأعمال.



وردا على مقترح من وزير المالية الروسي السابق، أليكسي كوردين، حول بيع شركات النفط المملوكة للدولة في الأعوام السبعة أو الثمانية المقبلة، قال بيلوسوف "سنعود لدراسة هذه المسائل في ثماني سنوات."



ومن المتوقع أن يخوض بوتين انتخابات الرئاسة الروسية في مارس العام القادم، علماً أن استطلاعات الرأي تشير إلى أنه من المنتظر أن يفوز بفترة رئاسية ثانية مدتها ست سنوات.



وفي الأشهر القليلة الماضية، باعت روسيا حصة أقلية في روسنفت المملوكة للدولة، وهي إحدى أكبر شركات النفط في العالم، إلى كونسورتيوم يضم جلينكور وصندوق الثروة السيادية القطري.



وباعت روسيا أيضا حصة مسيطرة في باشنفت وهي شركة نفط متوسط الحجم.