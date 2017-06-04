تعرف على الرئيس التنفيذي الجديد لـ"دار الأركان"

أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن موافقة مجلس إدارتها على تعيين زياد الشعار رئيساً تنفيذياً للشركة، وذلك اعتباراً من تاريخ 01 يونيو 2017.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن زياد الشعار حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في بيروت، ويتمتع بمسيرة مهنية متميزة وخبرة كبيرة في مجال العمل العقاري والمالي والقيادي.

وبينت أن زياد بدأ مسيرته المهنية منذ ما يزيد عن 16 عاماً، تقلد فيها عدة مناصب، كان آخرها العضو المنتدب لشركة داماك العقارية بدبي، مضيفة أنه عمل على مشاريع كبيرة ومتنوعه، وتمتد تجربته من المجمعات السكنية إلى المجمعات التجارية والضيافة والتجزئة، وفي مجال الاستخدامات المتعددة في الشرق الأوسط.