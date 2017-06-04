" GFH " تنسحب من محادثات الاستحواذ على "شعاع كابيتال"

أعلنت مجموعة "GFH " انسحابها من محادثات الاستحواذ على شعاع كابيتال، التي تقارب قيمتها السوقية 430 مليون دولار، من دون أن تبدي الأسباب.

وكانت مجموعة "GFH " قد أكدت في منتصف مارس الماضي، ردا على الأخبار المتداولة عن إمكانية اندماج مجموعة المالية و #شعاع_كابيتال، أنها تجري محادثات مع عدد من المؤسسات المالية، منها شعاع كابيتال.

وأضافت المجموعة في بيان نشر على موقع سوق دبي المالي، أن المحادثات حول احتمال الاستحواذ على أسهم أكثرية في شركات مالية، أو الاندماج معها.

وأكدت مجموعة GFH أنها لم تتوصل إلى أي اتفاق نهائي.

ومنذ منتصف مارس الماضي، يشهد سهم شعاع كابيتال تراجعات بنحو 22%، والأمر نفسه ينطبق على سهم GFH الذي شهد تراجعات بنحو 14.91% .