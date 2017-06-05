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الطيران المدني السعودي يمنع الطائرات القطرية من الهبوط

المصدر: العربية.نت
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علقت الخطوط السعودية جميع رحلاتها من وإلى قطر، تزامناً مع إعلان هيئة الطيران المدني السعودي منع جميع الطائرات القطرية من الهبوط في مطارات المملكة.

وأوضح بيان من الهيئة أن القرار يسري بشكل فوري ويشمل جميع الطائرات الخاصة والتجارية القطرية التي ستُمنع أيضا من عبور المجال الجوي السعودي.

وقالت الهيئة إنها قررت منع جميع شركات الطيران السعودية التجارية والخاصة من تسيير رحلات إلى قطر.

وتأتي هذه الخطوة بعدما قطعت #السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع دولة #قطر وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية منها وإليها، ومنع دخول أو عبور القطريين إلى المملكة لأسباب أمنية.

بدورها، أعلنت كل من الإمارات والبحرين ومصر اتخاذها إجراءات مماثلة، بسبب تصرفات قطر لشق الصف الخليجي والداخلي في بعض البلدان، بالإضافة لدعمها للإرهاب ولجماعات متطرفة متفرقة.

كلمات دالّة

#السعودية, #قطر, #الطيران المدني السعودي, #الخطوط السعودية, #الطائرات القطرية, #الخلاف القطري, #تعليق الرحلات

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