قطر غاز: لا تأثير على إمدادات الغاز المسال

أبلغت شركة "قطر غاز" شركة جيرا اليابانية، أكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال، بأنه لن يكون هناك تأثير على إمدادات الغاز المسال بعد قطع دول عربية علاقاتها مع قطر.



وأضافت الشركة في بيان أنه "لا تأثير محتملا على إمدادات الغاز الطبيعي المسال" بسبب الأزمة، لكنها أضافت "أنها قضية جيوسياسية في الشرق الأوسط وثمة احتمال أن ترتبط ارتباطا وثيقا بسوق الطاقة لذا سنواصل متابعة التحركات".



وقطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، في حين أن اليابان أكبر مستورد وتستقبل نحو ثلث الشحنات العالمية.