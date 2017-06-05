قطع العلاقات يطيح بـ50 رحلة يومية للخطوط القطرية

في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية والإمارات والبحرين ومصر إغلاق الأجواء مع قطر وأكدت مجموعة من شركات الطيران الخليجية إيقاف رحلاتها الى الدوحة, تبقى الخطوط القطرية المتضرر الأكبر من خسارة ما لا يقل عن 50 رحلة يومياً إلى مطارات الدول الأربع.

أكبر عدد من هذه الرحلات مع الإمارات حيث هناك 16 رحلة يوميا بين دبي والدوحة و6 رحلات بين أبوظبي والدوحة ورحلة واحدة مع كل من الشارقة ورأس الخيمة، وبين المدن السعودية والدوحة هناك 13 رحلة جوية 5 مع الدمام و 4 مع كل من الرياض وجدة.

أما بين الدوحة والبحرين فهناك 6 رحلات وبين المدن المصرية والدوحة أيضا 6 رحلات أكثرها مع القاهرة التي تشهد اقلاع 3 رحلات يومية باتجاه الدوحة.

وسيؤثر توقف الرحلات سلبا على عمليات الخطوط القطرية ليس فقط على الرحلات القصيرة بين هذه الدول وإنما ايضا على الرحلات الطويلة إلى أوروبا والشرق الأقصى والأميركييتين، إذ تعتمد قطر بشكل كبير على حركة الترنزيت عبر مطاراتها للاستحواذ على حصص سوقية من أسواق الطيران في الدول المجاورة لها.

كما سيؤثر وقف الرحلات على حركة الركاب عبر مطار حمد الدولي بعد ان شهد نموا بـ 20% في عدد المسافرين ليتجاوز 37 مليونا.