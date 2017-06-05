هواوي أول شركة صينية بين الـ100 الأكبر عالميا

أظهر التقييم السنوي لأعلي العلامات التجارية قيمة في عام 2017 والصادر مؤخراً عن مجلة فوربس الأميركية، أن شركة هواوي احتلت المرتبة الـ 88، حيث بلغت قيمة العلامة التجارية 7.3 مليون دولار، بزيادة تُقدر بنسبة 9% عن العام السابق، وتُعتبر هواوي الشركة الصينية الوحيدة التي اندرج اسمها في قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة بالعالم.

ونالت الولايات المتحدة الأميركية نصيب الأسد، حيث تصدرت القائمة بنحو 56 علامة تجارية، يعقبها كل من ألمانيا بنحو 11 علامة تجارية، وفرنسا بـ 7 علامات تجارية، واليابان بـ 6 علامات تجارية.

وشملت القائمة 18 علامة تجارية متخصصة في مجال التقنية، والمدهش في الأمر أن 9 شركات متخصصة في مجال التقنية اندرجت أسماءهم ضمن أفضل 15 علامة تجارية في القائمة.

على سبيل المثال، احتلت شركة أبل الأميركية صدارة قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم لعامها السابع على التوالي هذا العام، وبالنسبة للصناعات الأخرى، شهدت القائمة على 13 علامة تجارية متخصصة بالقطاع المالي، حيث تصدرت شركة American Express في فئتها بقيمة 24.5 مليار دولار واحتلت المرتبة الـ22 في القائمة، وقد جاءت 12 علامة تجارية متخصصة في السلع الاستهلاكية ضمن القائمة أيضاً، وتصدرت شركة Gillette هذه الفئة بقيمة 19.2 مليار دولار وجاءت في المرتبة الـ28.

وتفوقت هواوي وبجدارة في عام 2016، حيث تصدرت صناعة الهواتف الذكية على الصعيد العالمي في عام 2016، ويرجع الفضل لزيادة مؤشر معرفة المستهلكين بعلامة هواوي التجارية في العالم، وشهدت هواوي معدل نمو ثابتا لشحناتها في الربع الأول من العام الجاري.

ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن أفضل مراكز الأبحاث العالمية مثل IDC، SA وTrendforce، جاء ترتيب معدل شحنات هواوي للهواتف الذكية في المركز الثالث عالمياً وفي المركز الأول في الصين، وهذا يأتي تعزيزاً لمكانة هواوي كأفضل الشركات المتخصصة في مجال التقنية والاتصالات عالمياً.

وقد شهدت هواوي معدل نمو مؤثر بشكل رئيسي في قطاع الهواتف الذكية، حيث وصلت مبيعات هاتفي هواوي P9 وP9 Plus لأكثر من 12 مليون وحدة مباعة حول العالم، ليصبح أول هاتف رائد يتخطى حاجز الـ10 ملايين وحدة مبيعاً. بينما قامت هواوي بالتعاون مع معهد بانتوني للألوان، لإطلاق ألوان جديدة من سلسلة هواتف P10 الحديثة مثل اللون الأخضر الذي أثار حماس المستهلكين حول العالم.