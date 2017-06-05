شركات الطيران الإماراتية تعلق رحلاتها إلى قطر

قالت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية إنها ستعلق رحلاتها الجوية من وإلى قطر، ابتداء من صباح غد الثلاثاء إلى حين إشعار آخر.



وقال متحدث باسم الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني إن آخر رحلة من أبوظبي إلى الدوحة ستغادر في الساعة 02:45 بالتوقيت المحلي غداً الثلاثاء.

إلى ذلك علقت كل من شركتي طيران الإمارات وفلاي دبي رحلاتهما من وإلى قطر ابتداء من يوم غد الثلاثاء.

من جهتها، أعلنت العربية للطيران أنها ستعلق الرحلات الجوية بين إمارة الشارقة والعاصمة القطرية الدوحة، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، وحتى إشعار آخر.

وستغادر آخر رحلة للشركة من الشارقة إلى الدوحة الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي، اليوم الاثنين، بينما ستقلع آخر رحلة قادمة من العاصمة القطرية إلى الإمارة اليوم الساعة 19:25 بالتوقيت المحلي.

وتأتي هذه الخطوة بعدما قطعت #السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع دولة #قطر وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية منها وإليها، ومنع دخول أو عبور القطريين إلى المملكة لأسباب أمنية.

بدورها، أعلنت كل من الإمارات والبحرين ومصر اتخاذها إجراءات مماثلة، بسبب تصرفات قطر لشق الصف الخليجي والداخلي في بعض البلدان، بالإضافة لدعمها للإرهاب ولجماعات متطرفة متفرقة.

وقالت شركة الاتحاد إن رحلاتها الجوية ستسير بشكل طبيعي اليوم الاثنين.