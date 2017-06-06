توقف صادرات نورسك هيدرو من الألمنيوم بمصنع في قطر

قالت نورسك هيدرو النرويجية، اليوم الثلاثاء، إن صادرات الألمنيوم من مصنع ألمنيوم قطر للمعادن في قطر توقفت بعد مقاطعة دول عربية للدوحة.

وتملك نورسك هيدرو حصة تبلغ 50% في ألمنيوم قطر، وهي مشروع مشترك ينتج ما يزيد على 600 ألف طن سنويا من الألمنيوم عالي الجودة إلى عملاء في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة. وتملك قطر للبترول وهي مملوكة للحكومة النصف الآخر من الشركة.

وقال نورسك هيدور في بيان "معظم شحنات ألمنيوم قطر تمر عادة عبر ميناء جبل علي الكبير في الإمارات العربية المتحدة، لكن يبدو أن هذا الميناء مغلق أمام جميع الشحنات القطرية اعتبارا من صباح الثلاثاء".

وأضافت "بدعم من المالكين هيدرو وقطر للبترول، فإن مشروع ألمنيوم قطر المشترك يعكف حاليا على إيجاد مسارات شحن بديلة كي يتمكن من الاستمرار في خدمة العملاء العالميين".

وقال متحدث باسم الشركة النرويجية اليوم، إن نورسك هيدرو ومشروعها المشترك ألمنيوم قطر يواجهان عملية صعبة في سعيهما إلى استئناف صادرات الألمنيوم من قطر.

وقال المتحدث "هناك بدائل عديدة ندرسها وسننظر في كل الاحتمالات، لكن هذا معقد وسيستغرق بعض الوقت".