إلغاء رحلات "الخطوط القطرية" سيقلص إيراداتها بـ10%

أظهر تقرير صادر عن مركز للطيران "CAPA " أن إلغاء الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى السعودية والإمارات والبحرين ومصر سيؤدي إلى تراجع إيراداتها بأكثر من 10%، كون السعودية والإمارات تعدان أكبر سوقين لديها.

ونصحت شركة "OPSGROUP "، التي تقدم خدمات متعلقة بتشغيل الرحلات، شركات الطيران العالمية باتخاذ تدابير إضافية عند الحجز للمواطنين القطريين، بالنظر إلى حظر المرور عبر الإمارات والبحرين والسعودية ومصر.

وألغت الخطوط الجوية القطرية جميع رحلاتها إلى الدول العربية الأربع البالغ متوسطها 55 رحلة يوميا.

وبحسب موقع الخطوط الجوية القطرية، فإنها عرضت على جميع الركاب المتضررين استرداد مبالغهم أو إعادة الحجز.

وتعد السعودية والإمارات أكبر سوقين بالنسبة لقطر من ناحية المقاعد المتوفرة، وخسارة الأسواق الأربعة قد يؤدي إلى تراجع الإيرادات بأكثر من 10%، وفقا لمركز الطيران "CAPA".

أما بالنسبة لردود أفعال الدول الأخرى لهذا الحظر، فقامت إندونيسيا بتحويل مواطنيها الحجاج إلى شركات طيران أخرى، كما تبحث سنغافورة عن رحلات إضافية للسعودية.