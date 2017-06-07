سهم إعمار يقفز بـ8.6% بعد الإعلان عن طرح أولي

حقق سهم إعمار مكاسب قوية بعد إعلان الشركة عن إدراج مرتقب لنشاطها العقاري بالإمارات. وقفز سهم "إعمار" بنسبة 8.6% بنهاية جلسة اليوم.

وارتفع مؤشر سوق دبي 2.5% وسط نشاط قوي لقيمة التداولات، تجاوزت 800 مليون درهم.

وقالت شركة إعمار العقارية (EMAAR)، اليوم الأربعاء، إنها تنوي إدراج نشاطها للتطوير العقاري في الإمارات بالبورصة، وفقا لبيان صحافي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أنها تعتزم طرح ما نسبته 30% من هذا النشاط بسوق دبي المالي. ومن المقرر توزيع الجزء الأكبر من حصيلة بيع الأسهم من إدراج حصة بنشاط التطوير العقاري على مساهمي إعمار.

وتتوقع الشركة أن يكون طرحها القادم الأكبر من نوعة منذ طرح شركة إعمار مولز بالبورصة عام 2014.

ولم يذكر بيان الشركة موعد الطرح، وإن أشار إلى أن النسبة النهائية للحصة المطروحة ستتحدد وفقا لظروف السوق وقت الطرح.

وأضاف البيان ان التوجه لإدراج الشركة في السوق المالية يهدف إلى إظهار القيمة الحقيقية لنشاط التطوير العقار كأحد المصادر الرئيسية لأرباح مجموعة إعمار، بالإضافة إلى تحسين عملية تقييم المجموعة بشكل عام.

إلى ذلك، حقق سهم الشركة ارتفاعاً بأكثر من 7% في بداية تداولات أسوق المال في الإمارات.