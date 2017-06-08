"المراعي" توصي برفع رأسمالها لـ10 مليارات ريال

أوصى مجلس إدارة شركة "المراعي" في اجتماعه، أمس الأربعاء، بزيادة رأس المال من 8 مليارات ريال إلى 10 مليارات ريال عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 25%، وذلك بمنح سهم لكل 4 أسهم قائمة.

وقالت في بيان لها على "تداول" إن الزيادة في رأس المال ستكون عن طريق رسملة مبلغ ملياري ريال من حساب الأرباح المبقاة.

ونما صافي مبيعات "المراعي" في السعودية بـ4.7% خلال الربع الأول من العام 2017، في حين ارتفعت المبيعات بنسبة 2.1% في الدول الخليجية الأخرى.

وبلغ صافي المبيعات الموحدة بنحو 3 مليارات و380 مليون ريال، بارتفاع بسيط بنسبة 0.3% فقط مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ويعود ذلك إلى تأثرها بعاملين: الإنتاج الضعيف في مصر والتصدير.