STC تحصل على ترددات جديدة بـ2.5 مليار ريال لـ15 عاماً

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية انتهاء المزاد العلني لترددات النطاقين 700 و 1800 ميغاهيرتز، وهي المطلوبة لتقديم خدمات النطاق العريض في المملكة.

وأوضحت الهيئة أن الشركات الأربع الحاصلة على رخص لتقديم خدمات الاتصالات في المملكة قد شاركت في المزاد، وأن جميعها قد تمكنت من الحصول على ترددات.

وتم طرح ترددات بمجموع 140 ميغاهيرتز في هذا المزاد، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 35% من مجموع الترددات المستخدمة حالياً لتقديم خدمات الاتصال المتنقلة عريضة النطاق.

وأعلنت شركة STC عن حصولها على ترددات في النطاقين 700 و1800 ميغاهيرتز، في مزاد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بتكلفة 2.5 مليار ريال. وستقوم الشركة بسداد 30% العام الحالي، والباقي على 10 سنوات تبدأ من 2019.

كما حصلت زين السعودية على ترددات من النطاق الترددي 1800 ميغاهيرتز، بتكلفة 840 مليون ريال.

وستقوم "زين" بسداد 30% من المبلغ العام الجاري. وباقي المبلغ كدفعات سنوية متساوية على مدى 10 سنوات.

كذلك أعلنت "موبايلي" أنها حصلت على ترددات من نطاق 1800 ميغاهيرتز، مقابل 420 مليون ريال.

وستدفع الشركة 30% من المبلغ خلال 90 يوماً، فيما سيتم دفع المبلغ المتبقي على أقساط سنوية متساوية على مدار 10 أعوام.