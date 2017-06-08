5 أمور عليك معرفتها عما أطلقته آبل في مؤتمر للمطورين

خلال مؤتمر شركة آبل الأخير للمطورين استعرضت الشركة جديدها فيما يتعلق بالأجهزة وأنظمة تشغيلها.

أول هذه الأمور هي إصدارات جديدة لأنظمة تشغيلها شملت التالي watchOS 4, TVOS iOS11, macOS High Sierra، حيث بدأت بشراكات مع منصات صناعة المحتوى الرقمي لتلفازها كأمازون وغيرها.

ساعتها التي باتت تدعم سيري بشكل أفضل ودمجها بالإضافة إلى تحسين وظائف ساعتها لقياس النشاطات الحيوي والأشكال الجديدة لبعض أبطال ديزني ودمج التحكم بالموسيقى أثناء التمرين.

كما نال نظامها للحواسيب الشخصية ترقية رفعت كفاءة الجهاز وسرعة متصفحها كما تقول مقارنة بمتصفح كروم من غوغل.

ولعل تطويرها لنوع ملفات جديد APFS يعد الشيء الأبرز والذي انتظره بفارغ الصبر مستخدمو أنظمتها، لما سيوفر ذلك من سرعة عالية بنقل الملفات الكبيرة مع رفع كفاءة الأمان.

ثاني أبرز الأمور التي كشفت عنها آبل، دعم الواقع الافتراضي والمعزز وتوجه الشركة لهذا النوع من المحتوى الذي مازالت لا تمتلك فيه أي جهاز ولكن لها منصة ستدفع بها على هواتفها الذكية خاصة للواقع المعزز، وهو ما سيجعلهم - كما يقول تيم كوك - أكبر منصة في ليلة وضحاها، وهو ما يفتح الباب أمام أخذ الشركة بعين الاعتبار كلام مارك زيغربيرغ بشهر أبريل في مؤتمر فيسبوك بأن المستقبل للواقع المدمج بين الرسوميات الافتراضية والواقع، وأنها ستغير الطريقة التي سنتعامل معها مع المحتوى وكذلك توجه مايكروسوفت لهذا السوق الواعد الجديد حاليا.

وقد أعلنت آبل عن دعمها لـ steam vr ومنصتها وفتح باب البرمجة لهم عبر نظامها الجديد metal 2 ومنصة ARkit للواقع المعزز وإمكانية تحريك الأجسام.

الأمر الثالث هو تحديث أجهزتها imac ورفع أدائها وإصدار نسخة imac pro للمحترفين مع ترقية أجهزتها المحمولة macbook bro وتزويد كليهما بمعالج إنتل من الجيل السابع، وأيضا إصدار ipad pro بحجمين 10.5 إنش وكذلك 12.9 إنش بشاشة أكثر سطوعا ودقة أعلى ومعالجها الجديد a10X سداسي الأنوية.

الأمر الخامس هو نظام تشغيلها للأجهزة الذكية iOS11 وما يحمله من تغيير بدءا من متجرها app store الذي تغير شكلا ومضمونا وبات سهل الاستخدام من خلال القوائم المحدثة للتطبيقات وتغير طريقة عرض التنبيهات مع تحسين أداء القائمة السفلية وطريقة تعاملها.

وشمل النظام إمكانية نقل الملفات بسهولة بين أكثر من تطبيق عبر خصية النقل والإسقاط والتصوير وتحويل النصوص والتحكم بالملفات ومطالعتها للمرة الأولى بشكل مستقل، وكذلك تطوير آلية الدفع apple pay وإضافة خاصية الدفع بين الطرفين للأفراد المنتجين وإيجاد آلية سهلة للدفع.

خامس أبرز الأمور التي أعلنت عنها آبل homePod وهو جهاز الشركة وردها على غوغل هوم، وكذلك اليكسا من أمازون، وهذا المنتج ستطرحه الشركة في نهاية العام ولكنها عرضت شكله وإمكانياته ومواصفاته، لكن دون تجريبه للحضور واكتفت بتجربة ذلك من خلال مكبرات الصوت في المعرض، ولكن الشركة تقول إنه ليس مجرد مساعد شخصي أو سماعة، إنه شيء متطور وذكي مدعوم بسيري، وسنرى ما ستحمله الأيام لهذا الجهاز من آبل.