"عذيب" تفوز بالترددات للنطاقين 700 و1800 ميغاهيرتز

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO جو) أنها استلمت إشعاراً من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المؤرخ في 12 رمضان 1438 هـ الموافق 7 يونيو 2017 م، بفوزها في المزاد الخاص بالترددات الذي نظمته وأشرفت عليه الهيئة في النطاقين 700 و1800 ميغاهيرتز بما يجعلها مؤهلة للحصول على هذه الترددات عند استكمال المتطلبات التنظيمية، وسوف تحصل الشركة بموجبه على ترددات راديوية بعرض (2X10) في النطاق 700 ميغاهيرتز الذي يعتبر من أكثر النطاقات فعالية نظراً لخصائصه المتميزة في التغطية مقارنة بالنطاقات الأخرى، كما ستحصل على ترددات راديوية بعرض (2X10) في النطاق 1800 ميغاهيرتز، وذلك لمدة 15 عاما تبدأ من 2018/1/1م، وبقيمة إجمالية تبلغ 2,065 مليون ريال سعودي يدفع منها 30% (حوالي 619 مليون ريال سعودي) خلال عام 2017م والباقي يدفع خلال 10 سنوات على دفعات متساوية. وسيتم تمويل العملية عن طريق التسهيلات التمويلية التي سيتم توفيرها لاحقاً.

وسيكون هذا الطيف الترددي الإضافي متاحاً من بداية العام 2018م بعد استيفاء الشركة لإجراءات منح رخص استخدام الترددات.

وتتوقع الشركة أن يترتب على ذلك آثار إيجابية على أدائها.