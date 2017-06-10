إيرباص تتوقع طلبيات بـ 5.3 تريليون دولار لـ 20 سنة

رفعت شركة إيرباص توقعاتها لتسليمات الطائرات بنسبة 6% إلى 34 ألفا و899 طائرة، بقيمة 5.3 تريليون دولار خلال السنوات الـ 20 القادمة، وهو ما يوفر فرص عمل لأكثر من مليون شخص ما بين طيارين وفنيين.

وقال رئيس المبيعات بالشركة، جون ليهي، إن عدد الأشخاص الذي يستقلون طائرات من المتوقع أن يزيد إلى ثلاثة أمثال خلال الفترة ذاتها مع اتساع الطبقة الوسطى في العالم إلى مثلي حجمها الحالي لتصل إلى خمسة مليارات شخص.

بيد أن إيرباص خفضت توقعاتها لنمو الحركة الجوية إلى 4.4 بالمئة سنوياً من 4.5 بالمئة، متبنية رأياً أكثر حذراً تجاه الأميركتين بينما عززت توقعاتها للشرق الأوسط على الرغم من التوترات السياسية في المنطقة.

وتشمل توقعات إيرباص لتسليمات الطائرات في عشرين سنة 733 طائرة شحن وتزيد عن التوقعات قبل عام البالغة 33 ألفا و70 طائرة.

وستقود الطلب الطائرات الضيقة البدن مثل إيرباص ‭A320‬ نيو أو بوينغ ‭737‬ ماكس، التي تتوقع إيرباص تسليم 24 ألفاً و807 طائرات منها بقيمة 2.4 تريليون دولار بدعم من شركات الطيران المنخفض التكلفة.

وجدد مسؤولو إيرباص التأكيد على استهداف تسليم أكثر من 700 طائرة في 2017 لكنهم قالوا إن هدفا أعلى يتجاوز 720 طائرة تحدث عنه المدير المالي قابل للتحقيق أيضا.