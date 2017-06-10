"صدارة" تبدأ إنتاج كميات تجارية من بوتيل جلايكول الأثير

أعلنت شركة صدارة للكيماويات "صدارة"، التي تقوم بإقامة أكبر مجمع كيميائي متكامل في العالم يتم بناؤه في مرحلة واحدة، عن بدء إنتاج كميات تجارية من بوتيل جلايكول الأثير (BGE)، الذي سيتم استخدامه في العديد من المواد الكيميائية المتخصصة التي ستنتجها صدارة للمرة الأولى في المملكة بحسب جريدة الرياض.

وعبر زياد بن سامي اللبان، الرئيس التنفيذي لشركة "صدارة" عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الهام الذي تحقق بفضل التزام وتفاني فرق العمل ذات الكفاءة العالية في الشركة، مشيراً إلى أنه من المرتقب أن تشهد الأشهر القليلة المقبلة تشغيل مصانع مجمع صدارة للكيماويات المتبقية، في الوقت الذي تسير فيه الشركة بخطى ثابتة نحو تحقيق التشغيل الكامل.

ويعتبر مصنع بوتيل جلايكول الأثير أحد أكبر المصانع من نوعها في العالم، وهو أحد مصانع مجمع صدارة للكيماويات الستة والعشرين (26)، المقامة في مدينة الجبيل الصناعية الثانية، كما أنه من المصانع التي ستمهد الطريق نحو تأسيس مرافق صناعية جديدة في السعودية والتي ستخلق بدورها فرصاً توظيفية جديدة.

وسيقوم مصنع بوتيل جلايكول الأثير بإنتاج درجات متعددة من المشتقات السائلة، بما في ذلك بوتوكسي جلايكول الأثير، وبوتوكسي ثنائي جلايكول الأثير، وبوتوكسي ثلاثي جلايكول الأثير، وبوتوكسي بولي جلايكول الأثير، وهي تستخدم في مجموعة واسعة من التطبيقات التجارية والصناعية مثل المذيبات الصناعية ومزيلات البقع والملدنات، بالإضافة إلى مواد حماية المحاصيل الزراعية.

ونجحت شركة صدارة للكيماويات "صدارة" بمشاركة قوية يتم تطويرها من قبل شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" وشركة "داو كيميكال كومباني"، لإقامة أكبر مجمع صناعي على مستوى العالم يتم بناؤه في مرحلة واحدة بتكلفة 75 مليار ريال وبطاقة 3 ملايين طن متري من المنتجات الكيميائية بالجبيل2 ويتكون هذا المجمع من 26 وحدة تصنيعية ذات مستوى عالمي، وسيكون له السبق بمنطقة الشرق الأوسط في استخدام السوائل النفطية مثل النافثا كلقيم خام.