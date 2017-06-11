الحكير توقع عقدا مع "جبل عمر" لاستئجار فندق ماريوت مكة

وقعت "مجموعة عبد المحسن الحكير" عقد إيجار مع شركة "جبل عمر للتطوير" يوم الجمعة الماضي لاستئجار فندق ماريوت جبل عمر - مكة المكرمة لمدة 15 عاما.

وقالت "مجموعة الحكير" في بيان لها على "تداول"، إن الفندق من فئة 5 خمس نجوم ويضم 426 غرفة وأجنحة ومطعمين وصالات اجتماعات، كما يتميز بقربه من الحرم المكي الشريف وبإطلالة مميزة عليه.

وبينت أن هذا الفندق سينضم إلى محفظتها الفندقية، وسيكون إضافة كبيرة للمجموعة، متوقعة أن يبدأ الأثر المالي في نهاية الربع الثاني من هذا العام.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أن هذا التعاقد ليس مع طرف ذي علاقة.