بيجو تشتري أوبل من جنرال موتورز بـ 2.4 مليار دولار

قالت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاغ تسايتونغ، إن كارل توماس نيومان الرئيس التنفيذي لأوبل، الذراع الأوروبية لجنرال موتورز الأميركية، يعتزم الاستقالة من منصبه في الوقت الذي تستعد فيه جنرال موتورز لبيع أوبل إلى مجموعة بي.اس.ايه الفرنسية.

وقالت الصحيفة التي لم تذكر مصادرها إن نيومان يرى البيع خطوة استراتيجية صحيحة، لكنه قلق من أن يقلل المالك الجديد من الأهمية المتزايدة للسيارات الكهربائية.

وقال الصحيفة في مقال إن نيومان يعتزم إخطار المجلس الإشرافي لأوبل بقراره في الاجتماع المقبل يوم 22 يونيو.

وأضافت الصحيفة أن نيومان يريد البقاء في منصبه فقط لحين انتهاء جنرال موتورز من صفقة بيع أوبل إلى بي.اس.ايه التي تملك بيجو وسيتروين. وأمتنعت أوبل عن التعليق.

كانت أوبل قالت الأسبوع الماضي إن الصفقة التي تصل قيمتها إلى 2.2 مليار يورو (2.46 مليار دولار) قد تستكمل قبل 31 يوليو/تموز حيث تنتظر الموافقة التنظيمية من سلطات مكافحة الاحتكار.