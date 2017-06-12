"كوسكو" الصينية للملاحة البحرية تعلق خدماتها إلى قطر

علقت شركة كوسكو الصينية للملاحة البحرية خدمات الشحن إلى قطر، مشيرة إلى "غموض" الوضع بعد أن قطعت دول عربية العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة وفرضت قيودا على الموانئ.

وتنضم بذلك رابع أكبر شركة في العالم للملاحة البحرية لشركة إيفرجرين التايوانية وشركة أوكل بهونغ كونغ في تعليق الخدمات بعد أن قطعت السعودية ومصر ودول عربية أخرى العلاقات مع قطر بسبب اتهامها بدعم الإرهاب.

وأبلغت كوسكو زبائنها بتعليق الخدمات من وإلى ميناء حمد القطري في بيان نشرته في السابع من يونيو/حزيران، حسب ما قالت متحدثة باسم شركة كوسكو الأم اليوم الاثنين.

وقالت في البيان "في ضوء الغموض مع تطور الموقف ومن أجل حماية مصالح عملائنا تعلق شركتنا ابتداء من الآن فصاعدا خدمات الشحن والتسليم لقطر".

وتعتمد قطر على استيراد حاجاتها الأساسية التي يتم نقلها برا وبحرا. وتنقل السفن الحاوية السلع الاستهلاكية ومن بينها المواد الغذائية. وسيؤدي تقليل خدمات الحاويات إلى الإضرار بقدرة قطر على التجارة.