"البحري" تتسلم "محارة" ثاني ناقلة نفط عملاقة

أعلنت الشركة "الوطنية السعودية للنقل البحري" أنه تم اليوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2017 استلام ثاني ناقلة نفط عملاقة من شركة هيونداي سامهو للصناعات الثقيلة وتم تسميتها "محارة".

وأوضحت الشركة، في بيان لها على "تداول"، أن الناقلة المستلمة هي إحدى ناقلات النفط العملاقة الخمس الممولة من بنك الرياض.

وتوقعت أن يبدأ التشغيل التجاري لمحارة في شهر يوليو، وأن يظهر الأثر المالي في الربع الثالث من العام الجاري.

وكانت "العربية.نت" قد كشف في خبر نشرته مطلع يونيو الجاري، أن الشركة تستعد لاستلام ناقلة نفط عملاقة بقيمة 90 مليون دولار خلال الأسبوعين المقبلين، وتحديداً في 12 يونيو المقبل، ليصبح إجمالي حجم أسطولها من ناقلات النفط العملاقة 38 ناقلة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي المُكلَّف لشركة البحري علي الحربي "إن الشراكة بين البحري وهيونداي للصناعات الثقيلة حققت نجاحاً كبيراً على مدى عقد من الزمن، إذ بلغ عدد السفن التي تم تسليمها حتى الآن 26 سفينة، فضلاً عن 8 ناقلات نفط عملاقة لا تزال قيد الإنشاء حالياً، وسيتم تسليم 3 منها أيضاً هذا العام. ومع زيادة قدرة الأسطول وحمولته، يمكننا الاستمرار في تقديم حلول نقل عالمية وذات قيمة مضافة لكل من العملاء والمساهمين والموظفين لدينا. هذا وتُعَد شركة البحري قصة نجاح مميزة من المملكة العربية السعودية تعزز من مكانة البلاد على الخريطة العالمية".

يذكر أن الشركة المتخصصة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، كانت أعلنت في فبراير الماضي عن تسلمها أول ناقلة نفط عملاقة "أمجاد" في إطار الصفقة الموقعة مع "هيونداي"، البالغة حمولتها الوزنية الساكنة 300 ألف طن متري.